Colto da malore improvviso, ciclista cade e muore. E’ stato un passante a notare il corpo esanime a terra e a dare l’allarme.

Sono da poco passate le 16 di oggi, sabato 13 novembre, quando un passante vede un ciclista a terra lungo la strada provinciale che collega Lamporo a Crescentino, nel Vercellese. Immediata la chiamata al 118 ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Come riporta Prima Chivasso, l’uomo si è spento poco dopo.

I soccorsi

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118. Sono intervenuti anche i carabinieri di Crescentino che hanno identificato la vittima. Si tratta di un uomo residente a Borgo D’Ale di 71 anni.

