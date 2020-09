Completamente ubriaco travolge con la bici ragazza al bar. Incidente in centro città: un uomo è piombato tra la gente seduta per l’aperitivo.

Girava sbronzo in bicicletta in mezzo alla città e ha travolto una ragazza seduta nel dehors del bar Magnino di Biella. Come riporta la Provincia di Biella, è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 settembre, verso le 18, fra lo sconcerto generale delle tante persone che stavano transitando in quel momento in via Italia. La giovane, oltre allo spavento, ha riportato alcune contusioni.

L’intervento della polizia municipale

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, barcollante e su di giri, ha sostenuto con forza la tesi di essere completamente estraneo ai fatti. Peccato che la scesa sia stata vista da decine di persone.

