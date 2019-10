Ubriaco in bici va a sbattere contro l’auto del comandante carabinieri. Curioso incidente costa una denuncia a un cittadino di origine romena.

Va bici in evidente stato di ebbrezza, perde il controllo e va a sbattere contro un’auto. Ma non una qualsiasi: proprio la vettura del comandante dei carabinieri. Era accaduto a Biella qualche tempo fa, e adesso il caso è approdato in tribunale. Il protagonista è un cittadino rumeno di 39 anni. L’uomo viaggiava contromano sul marciapiede. Così facendo ha centrato la portiera di un’auto che stava uscendo dal distributore, una Range Rover di proprietà di Davide Montinaro, che all’epoca comandava la compagnia dell’Arma a Biella.

Subito l’alcol-test

Sul posto sono giunti gli agenti di una volante che hanno sottoposto il ciclista al test dell’etilometro, risultato positivo. L’uomo rumeno è comparso l’altro giorno in tribunale per la prima udienza del processo a suo carico.