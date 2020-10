Con la tuta alare si schianta contro le rocce: morto 46enne. L’uomo era al telefono con gli amici quando il collegamento si è improvvisamente interrotto.

Con la tuta alare si schianta contro le rocce: morto 46enne

Fabrizio Paciocco, torinese 46enne, ha perso la vita nella giornata di ieri, venerdì 30 ottobre, in seguito a un incidente fatale con la sua tuta alare. Lo riporta Prima Chivasso. La tragedia è accaduta in Trentino, sui monti Lessini, dove l’uomo si è schiantato contro delle rocce. Al momento non è stato stabilito se sia trattato di un malore durante il salto oppure di un errore nel calcolo di una manovra.

Allarme degli amici

Gli amici di Paciocco erano collegati in diretta telefonica con lui, quando improvvisamente il collegamento si è interrotto si sono insospettiti e hanno dato l’allarme. Il cadavere senza vita del torinese è stato recuperato con un elicottero dopo che è stata individuata la sua auto.

