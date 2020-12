Con l’auto si incastra nel guard-rail: conducente illeso per miracolo. Pauroso incidente il giorno della vigilia di Natale.

Per miracolo il conducente non è rimasto schiacciato dal guard-rail in cui si era incastrata la sua auto. E’ accaduto in frazione Vignale a Novara il giorno della vigilia di Natale. L’uomo che era alla guida ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro la protezione metallica a lato strada, che ha sfondato il vano anteriore. Per fortuna, come accennato, senza penetrare fino all’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novara, gli operatori del 118, la polizia stradale e la polizia municipale.

Foto d’archivio

