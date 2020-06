Con un morso stacca lobo dell’orecchio a un ragazzino. Minorenne finito in ospedale con una prognosi di 14 giorni.

Un uomo di 39 anni, durante una lite, stacca il lobo di un orecchio ad un ragazzo minorenne. E’ accaduto a Torino, come riporta Prima Chivasso. L’ira dell’uomo non si è però placata e ha anche morso un dito ad un altro giovane intervenuto in aiuto dell’amico. La violenta lite ha avuto luogo in via Fratelli Teodoreto angolo via Piobesi a Torino.

La lite prosegue

A quel punto l’autore dei due morsi ha colpito i due giovani con un tavolino di un locale poco lontano e con un piatto ha anche danneggiato la loro vettura. Il minorenne è stato trasportato in ospedale con una prognosi di 14 giorni.

L’arresto

La polizia ha arrestato l’aggressore per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E’ emerso anche che l’uomo avesse numerosi precedenti. Per l’uomo i guai non sono terminati infatti, è scattata anche una denuncia per danneggiamento e possesso di armi.

