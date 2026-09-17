Scoperti a rubare, mollano tutto e sputano a terra per sfida. La vicenda è accaduta in un noto negozio di articoli sportivi a Gaglianico. Protagonisti della vicenda un gruppetto di giovani stranieri.

Scoperti a rubare, sfidano pure i negozianti

Secondo le prime informazioni, quattro ragazzini stavano piegando alcuni abiti presumibilmente nel tentativo di nasconderli per rubarli. Il personale del negozio però li ha notati. I giovani così hanno lasciato tutto il “bottino” ma prima di allontanarsi hanno sputato a terra come per provocare chi li ha colti sul fatto.

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Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a identificare alcuni ragazzi del gruppetto. Già conosciuti delle forze dell’ordine per precedenti controlli, attualmente i giovani non sono stati denunciati perchè appunto la merce non è stata di fatto rubata.

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