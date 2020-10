Dentro il bar senza mascherine: il locale fatto chiudere 5 giorni. Arrivano le prime sanzioni riferite alle nuove misure per contenere il Covid.

Dentro il bar senza mascherine: il locale fatto chiudere 5 giorni

Primi controlli e primi provvedimenti in Piemonte per far rispettare l’obbligo di tenuta delle mascherine. Dopo le multe inflitte a un gruppo di giovani a Varallo, a Verbania un bar è stato fatto chiudere per cinque giorni perché i carabinieri hanno verificato che all’interno non si rispettavano le disposizioni.

LEGGI ANCHE: Ultimo Dpcm, le novità: limitate movida e ristoranti, ultimatum per palestre e piscine | VIDEO

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE