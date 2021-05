Donna investita e travolta da un treno.

Donna investita e uccisa da un treno: è successo a Sant’Antonino di Susa martedì 18 maggio 2021 come raccontano i colleghi di PrimaTorino.it. Tragedia intorno alle 14.30 di oggi, martedì 18 maggio 2021, sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. Una donna è stata investita e uccisa da un convoglio a 500 metri dalla stazione di Sant’Antonino di Susa. Il macchinista del treno, proveniente da Torino e diretto a Susa non ha potuto far nulla per evitare l’impatto con la donna, di cui è stato accertato il decesso.