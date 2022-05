Dramma al raduno motoristico: centauro fulminato da un malore. Nulla da fare per un 64enne, morto sul colpo.

Motociclista di Moncalieri muore nella zona del Bric della Biscia, nel Cuneese, durante una gara: è successo nella tarda mattinata di ieri domenica 29 maggio.

L’uomo, un 64enne di Moncalieri, è stato fulminato da un improvviso malore.

L’intervento dei soccorritori

Come riporta Prima Torino, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. In seguito all’autorizzazione del magistrato per la rimozione, la salma è stata trasportata a valle e consegnata ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.

La vittima

La vittima è Giuseppe Leonardi, 64 anni, di Moncalieri. Il motociclista stava partecipando alla manifestazione Monferraglia 2022 e secondo quanto comunicato dalle autorità, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali: un malore, appunto.