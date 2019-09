Due dispersi sopra Rimasco: uno recuperato dall’elicottero. Gli escursionisti avevano perso il contatto anche tra di loro.

Ennesimo intervento in alta Valsesia in queste settimane per persone smarrite o ferite nei boschi. Questa volta l’allarme è scattato per due escursionisti che si erano avvenutati nei pressi della località La Munca. Erano le prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 3 settembre. I due avevano perso il contatto anche tra di loro: localizzati grazie ai cellulari, uno è poi stato recuperato in poco tempo da un elicottero dei vigili del fuoco. L’altro veniva invece raggiunto più tardi da un operatore del Soccorso alpino. Sul posto anche carabinieri e 118. Solo ieri un cercatore di funghi è stato tratto in salvo dopo una brutta caduta nella zona di Fobello.