Emo Piccioni scomparso: dopo 14 anni il caso in piazza a Prato Sesia. La moglie ogni 31 ottobre torna davanti all’ufficio postale, dove nel 2005 fu trovata l’auto del marito.

La signora Enza era in piazza davanti alla Posta di Prato Sesia anche ieri, giovedì 31 ottobre. Da 14 anni non si rassegna alla scomparsa del marito Emo Piccioni, letteralmente svanito nel nulla il 31 ottobre 2005. Quel giorno l’auto di Emo fu appunto trovata nella piazza di Prato Sesia, ma di lui nessuna traccia.

La telefonata del mistero

Il giorno della scomparsa Piccioni ricevette una telefonata misteriosa mentre era nella comunità dei Testimoni di Geova di Borgomanero. Riferì che doveva recarsi a Prato Sesia per prendere dei documenti che appartenevano a un altro affiliato. Andò e non se ne seppe più nulla. E ancora oggi la signora Enza Gentina non vuole saperne di rassegnarsi, e spera che qualcuno parli, o che salti fuori qualche indizio.