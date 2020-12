Era in videochiamata con la figlia il bancario 44enne precipitato per 50 metri. Assurda tragedia di un dipendente del gruppo Sella.

Stava mostrando alla figlia in videochiamata la cascata di Capo Nieddu quando ha messo un piede in fallo ed è morto dopo un terribile volo di una cinquantina di metri, giù dalla scogliera. Una tragedia assurda: la vittima è Massimo Piu, 44 anni, originario della Sardegna ma residente a Biella, dipendente di Banca Sella.

Il volo durante un’escursione

L’uomo era andato a Capo Nieddu in escursione assieme ad altre persone. Sono state loro a dare l’allarme quando si sono resi conto che Massimo non era più con loro: ma per il bancario non c’era più nulla da fare. Lascia due figlie.

