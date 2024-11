Esce di strada con l’auto a Portula, intervengono i vigili del fuoco. La vicenda è accaduta ieri, venerdì 29 novembre.

Esce di strada con l’auto a Portula, intervengono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, venerdì’ 29 novembre, alle ore 15:30 una squadra dei Vigili del fuoco volontari di Ponzone è intervenuta sulla SP113 a Portula per la messa in sicurezza di un’automobile che uscendo di strada ha terminato la sua corsa in una riva a circa 6 metri sotto la carreggiata. La persona alla guida del mezzo è uscita autonomamente dall’abitacolo e poi successivamente affidato alle cure del 118.

LEGGI ANCHE: Incidente lungo l’autostrada nel Vercellese: c’è un ferito grave

L’intervento dei Vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’auto. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per valutare la dinamica dell’accaduto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook