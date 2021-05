Escono di strada, pauroso volo di venti metri. Una vettura è precipitata lungo la scarpata: intervento dei soccorritori per portare in salvo gli occupanti.

Solo un caso ha evitato conseguenze ben più gravi a seguito di un incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 30 maggio, nel Verbano, territorio di Calasca-Castiglione. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico sono intervenuti per un’autovettura che è uscita di strada lungo la carrozzabile della Val Signara nei pressi di località Patelli. L’automobile è precipitata verso valle per una ventina di metri prima di arrestarsi contro alcuni alberi.

Arriva anche l’eliambulanza

L’allarme è stato lanciato dagli stessi occupanti dell’auto. Sul posto sono intervenuti i tecnici a terra del Soccorso alpino, l’eliambulanza dell’elisoccorso piemontese, il Soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco. Mentre i vigili mettevano in sicurezza l’auto, le squadre hanno estratto i passeggeri e li hanno riportati sulla carrozzabile. Per fortuna, due persone sono risultate illese, mentre una terza è stata condotta in ospedale per accertamenti.