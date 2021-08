Esplosione mentre ripara il frigo dei surgelati: muore a 56 anni, lascia tre figli. Il tecnico è stato investito dalla fiammata in un negozio.

Esplosione mentre ripara il frigo dei surgelati: muore a 56 anni, lascia tre figli

Un uomo di 56 anni, Giorgio Tibaldi di Santena (Torino), è morto sul lavoro l’altro giorno nel pronto soccorso di Asti a seguito di un incidente sul lavoro. Lo riporta Prima Torino. E’ la 23esima vittima sul lavoro da inizio anno solo in Piemonte. La vittima si è ustionata mentre stava effettuando un intervento nel negozio di surgelati “Gelo” di Corso Alfieri in centro città.

Era padre di tre figli

Sposato, era padre di tre figli ed è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Cardinal Massaia di Asti per le ustioni riportate. Stava riparando un frigorifero in un negozio di surgelati quando c’è stata l’esplosione che lo ha investito senza lasciargli scampo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 i cui operatori hanno subito prestato soccorso al ferito ma le condizioni sono apparse subito disperate. L’uomo è stato immediatamente portato all’ospedale Massaia dove i medici gli avrebbero riscontrato ustioni sul 70% del corpo. Nonostante i tentativi rianimarlo, è deceduto poco dopo . Sul fatto sono in corso gli accertamenti dello Spresal.