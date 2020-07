Finti corrieri rubavano la merce alle aziende

Finti corrieri si impadronivano della merce da spedire: arrestate due persone nel Biellese.

Finti corrieri rubano merce

Si fingevano corrieri alle dipendenze delle più note aziende del settore della logistica: in realtà la merce che ritiravano finiva nelle loro tasche. La truffa è emersa nel Biellese: lo riporta Prima Biella. Due trentenni, originari della Campania, erano in azione in Piemonte: a fermarli i carabinieri di Cossato.

La segnalazione

Già da giorni, su indicazione del comando provinciale, i militari erano impegnati nel monitoraggio delle principali aree industriali e avevano chiesto ai titolari delle aziende e ai residenti di segnalare eventuali movimenti sospetti per potere prevenire i furti. Proprio grazie alla segnalazione di un cittadino una pattuglia in borghese ha notato due persone con il volto reso irriconoscibile dalla mascherina e da un cappellino, che caricavano merce su un furgone a bordo strada.

LEGGI ANCHE: Furto, spaccio ed evasione in due giorni: arrestato

Le divise

I carabinieri hanno bloccato i due, che avevano indosso la divisa di una nota azienda del settore logistico. Ma la perquisizione dell’autocarro ha rivelato altro: in un vano, c’erano giubbotti e cappellini con i loghi di tutte le principali imprese del settore. I due si servivano poi di furgoni presi a noleggio.

L’arresto

La merce è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due trentenni sono stati arrestati. Dopo la convalida, con la direttissima sono stati disposti il divieto di dimora nella Provincia di Biella e l’obbligo di firma nei comuni di residenza. Sono in corso delle indagini per trovare eventuali complici.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE