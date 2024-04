Forte vento in montagna, escursionista bloccato al rifugio Rosazza. Numerosi inteventi dei vigili del fuoco per piante cadute in strada.

Forte vento in montagna, escursionista bloccato al rifugio Rosazza

Parecchi interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento in tutta la zona. Piante e rami sono caduti in strada in vari punti, costringendo gli operatori a interventi rapidi per sistemare la situazione e permettere il ripristino della viabilità

In qualche caso è volata anche qualche tegola dai tetti, ma al momento non si segnala nulla di grave. Segnalata anche qualche pianta caduta su cavi elettrici.

Escursionista bloccato

E un escursionista è stato recuperato soltanto intorno alle 19 nella conca di Oropa. L’uomo era rimasto bloccato in una zona impervia vicino al rifugio Rosazza.

Impossibilitato a muoversi, l’uomo ha lanciato l’allarme e sul posto è intervenuto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a recuperarlo e riportarlo al piazzale di Oropa.

Domani pomeriggio ancora vento

Le previsione del Centro meteo Piemonte indicano per domani cielo «sereno, con locali addensamenti sulle creste di confine nordoccidentali. Nel pomeriggio nubi sparse di tipo cumuliforme. Precipitazioni assenti salvo locale nevischio sui crinali di confine di nord-ovest fin verso gli 800-900 metri. Non escluso un breve rovescio sul Piemonte orientale nel pomeriggio».

Previsto vento Foehn su Alpi e valli, in temporanea estensione alle vicine pianure tra pomeriggio e prime ore della sera (in genere moderato). Temperature in calo a tutte le quote.

