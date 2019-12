Frana caduta tra Masserano e Lessona.

Frana caduta ieri sera

A dare l’allarme è stato un automobilista intorno alle 19 per una frana caduta tra Masserano e Lessona lungo la strada, si è trovato la strada completamente sbarrata dalla terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per monitorare la situazione, per fortuna nessuna auto è rimasta coinvolta.