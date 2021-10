Frontale in strada Asigliano: nessun ferito grave.

Nella mattina di oggi, venerdì 1° ottobre 2021, alle 11.15 circa, il personale dei Vigili del Fuoco, dopo segnalazione, sono intervenuti in strada Asigliano, per un incidente stradale che vedeva interessate due vetture in uno scontro frontale. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione di una conducente delle 2 vetture, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.