Fulminato da un malore mentre era in visita da parenti. Dramma nella valle di Mosso, nulla da fare per un pensionato.

Era andato a trovare alcuni parenti, ma improvvisamente si è sentito male. Si è accasciato esanime davanti ai loro occhi. E per lui non c’è stato più nulla da fare. E’ morto così, nella giornata di ieri, venerdì 1 aprile, un 80enne. Il fatto è accaduto a Bioglio, centro della valle di Mosso.

L’intervento del 118

I congiunti del pensionato hanno subito chiamato il 118, ma le manovre dei sanitari per rianimarlo non sono servite a nulla. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno, che non ha ritenuto di procedere con ulteriori accertamenti, affidando il corpo del defunto alla famiglia.

