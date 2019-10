Furto su commissione in una cascina a Costanza, tre ladri arrestati

Furto su commissione in una cascina di Costanzana, i carabinieri arrestano i tre ladri.

L’altro pomeriggio i carabinieri di Ronsecco, mentre transitavano nelle aree rurali del Comune di Costanzana si sono accorti della presenza di un furgone in una cascina abbandonata. Si sono fermati e hanno controllato, al piano superiore due uomini e una donna erano intenti a staccare le piastrelle del pavimento in cotto antico utilizzando dei trapani a percussione per agevolarsi il lavoro di smuratura. Sorpresi dalla presenza dei carabinieri i tre non hanno saputo giustificare la propria presenza nella cascina. Stavano rubando il materiale per poi venire rivenduto. Si trattava quindi di un furto su commissione il cui valore ammontava sicuramente a diverse migliaia di euro, trattandosi di ceramica antica di pregio. Sono stati arrestati e si trovano ai domiciliari.