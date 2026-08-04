Giornata di fuoco in Valsesia e in Valsessera: torna l’allarme anche alla Res

La giornata di oggi, martedì 4 agosto, si è trasformata nell’ennesima battaglia per contenere gli incendi boschivi che stanno interessando Valsesia e Valsessera. Le fiamme sono tornate ad avanzare alla Res di Varallo, dove è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, mentre un Canadair ha operato per ore sul vasto incendio sviluppatosi da ieri in alta Valsessera.

Nel frattempo è stato segnalato un nuovo focolaio nella zona di Valbella, sopra Cravagliana, verso il Colmetto di Cevia. Sul posto continuano a lavorare senza sosta vigili del fuoco e volontari Aib.

Emergenza su più fronti

Al momento la situazione più critica resta quella dell’alta Valsessera (nella zona sotto la Punta delle Camosce) dove il rogo scoppiato nella giornata di ieri ha continuato a espandersi lungo i versanti montani più impervi. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili dalla vegetazione secca, dalle elevate temperature e dalla conformazione del territorio, che impone un massiccio impiego dei mezzi aerei.

Per l’intera giornata il Canadair ha effettuato numerosi lanci d’acqua nel tentativo di rallentare l’avanzata delle fiamme. Nonostante l’intenso lavoro dall’alto e l’impegno delle squadre a terra, il fronte dell’incendio si è ulteriormente allargato, restando ben visibile anche da numerosi centri abitati della valle.

Ritorna il fuoco alla Res di Varallo

Non c’è tregua nemmeno sul versante valsesiano. Alla Res di Varallo, dove nei giorni scorsi sembrava che la situazione fosse sotto controllo, il fuoco è tornato a farsi vedere con un fronte ben distinguibile da gran parte della media Valsesia.

Per contenere la ripresa dell’incendio è entrato nuovamente in azione l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, impegnato in ripetuti lanci sulle aree più difficili da raggiungere. In supporto operano le squadre dei vigili del fuoco e i volontari Aib, che stanno presidiando il territorio per evitare ulteriori riaccensioni e limitare l’estensione del rogo.

Nuovo focolaio a Valbella

Come se non bastasse, ieri si è acceso un nuovo incendio nella zona di Valbella, sopra Cravagliana, alle spalle dell’omonima frazione in direzione del Colmetto di Cevia. La zoina di Cravagliana è già stata duramente colpita dagli incendi delle scorse settimane e torna ora a destare forte preoccupazione tra gli operatori impegnati nell’emergenza.

L’intero territorio continua quindi a fare i conti con una situazione estremamente delicata. Le alte temperature, la siccità e il vento favoriscono infatti la propagazione delle fiamme e rendono complessi gli interventi di spegnimento. Le autorità mantengono alta l’attenzione, e si preparano a una notte di monitoriaggio, con uomini e mezzi pronti a ripartire domani mattina sui fronti ancora attivi.

Foto di copertina di un lettore, che ringraziamo

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