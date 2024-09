Giovane abusata per dieci anni: indagati il fratello e il vicino di casa. Protagonisti della vicenda un ultrasessantenne e un uomondi poco più di vent’anni, entrambi residenti in provincia di Biella.

Giovane abusata: due persone indagate

È stato aggiornato a fine novembre il processo che rischia di vedere implicati un giovane poco più che ventenne e un uomo ultrasessantenne. Entrambi sono residenti nella provincia di Biella e sono indagati per molestie sessuali nei confronti di una giovane ragazza, anche lei biellese, che al tempo in cui si sarebbero verificati gli abusi non era ancora maggiorenne.

Inferno durato per dieci anni

Questi racconti drammatici sono venuti a galla dopo più di dieci anni di soprusi. La ragazza li ha raccontati all’insegnante di sostegno che, dopo aver notato alcuni segnali, si era insospettito e l’aveva convinta a confidarsi. Immediata la segnalazione da parte sua alla Procura, che ha quindi fatto partire le indagini e scoperchiato il vaso di Pandora.

La ragazza sarebbe infatti stata sottoposta a violenze da parte del fratello maggiore fin dall’età di sei anni. In più occasioni avrebbe approfittato di lei, praticandole del sesso orale.

