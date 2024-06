Guida ubriaco e armato: la polizia denuncia un 42enne straniero. Gli agenti di Vercelli avevano notato l’andatura irregolare dell’auto.

Un quarantaduenne di origine ucraina residente a Vercelli martedì 18 giugno è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La denuncia arriva dall’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Vercelli in seguito ad un’attività di controllo.

Gli agenti hanno notato l’andatura irregolare dell’auto

Come riferito dai colleghi di Prima Vercelli, il controllo nei confronti del conducente è stato svolto dopo aver notato l’andatura irregolare dell’auto. L’uomo alla guida era ubriaco e manifestava alito vinoso, difficoltà nel linguaggio, equilibrio precario e repentini cambi di umore. Ha opposto resistenza agli agenti e si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi al test alcolemico. Inoltre assunse un contegno sempre più concitato, aggressivo e sospetto.

Si è proceduto con la perquisizione

Gli agenti hanno deciso di perquisire l’uomo e la vettura. Nel portaoggetti dello sportello lato conducente è stato trovato un coltello di 21 centimetri pronto all’uso. L’arma è stata subito sottoposta a sequestro da parte degli agenti.

L’uomo è stato denunciato

Successivamente presso gli uffici della questura l’uomo è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre è stato segnalato all’Autorità amministrativa per rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico. Gli operatori hanno proceduto al ritiro della patente di guida e della carta di circolazione, oltre al sequestro dell’auto.

