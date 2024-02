Guida ubriaco, fugge al posto di blocco e va a schiantarsi. I carabinieri gli hanno intimato l’alt ma lui ha dato gas, finendo fuori strada poco prima del casello autostradale.

Guida ubriaco, fugge al posto di blocco e va a schiantarsi

Ubriaco al volante fugge al posto di controllo dei carabinieri e finisce per schiantarsi contro il guard rail. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato a Vercelli.

Verso le 3,30 della scorsa notte, quella appunto tra venerdì e sabato, l’equipaggio di turno del nucleo radiomobile della Compagnia di Vercelli, nella zona di via Paggi, ha intimato al conducente di una Mercedes Classe A di fermarsi per un controllo, in quanto stava procedendo ad una velocità elevata.

Quest’ultimo, anziché arrestare la marcia, si è dato alla fuga.

La fuga, l’inseguimento e lo schianto

Ne è nato un inseguimento lungo via Trino, mentre un’altra pattuglia della stazione carabinieri di Desana si apprestava a partecipare all’azione per dare supporto in caso di necessità. Tuttavia, la fuga si è conclusa bruscamente poco prima del casello autostradale di Larizzate, dove la vettura inseguita ha sbandato su una rotonda e si è schiantata contro il guard-rail.

A seguito dell’incidente, fortunatamente, solo l’auto ha riportato gravi danni. Il conducente, un 25enne di origine straniera, e l’è cavata con lievi contusioni.

Positivo all’alcoltest: era ubriaco

Sottoposto alla prova dell’alcoltest, il giovane uomo è risultato positivo con un tasso triplo rispetto al massimo consentito dalla legge. Le sanzioni che seguiranno, dunque, comporteranno la sospensione della patente di guida per almeno un anno e la confisca dell’auto, oltre ad una sostanziosa ammenda pecuniaria.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Vercelli per mettere in sicurezza il veicolo incidentato.