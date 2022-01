Incendio a Borgosesia, sul posto i vigili del fuoco.

Intervento dei vigili del fuoco di Varallo stamattina a Borgosesia. E’ successo intorno alle 7 in una casa nei pressi della Conad. Proprio in questo momento sono al lavoro i vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio.