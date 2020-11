Incendio Civiasco: lavoro senza tregua con l’elicottero | VIDEO

Incendio Civiasco: lavoro senza tregua con l’elicottero. Adesso il rogo è sotto controllo, ma bisogna stare attenti che di notte non riprenda.

Ore di lavoro e decine di viaggi a rifornirsi di acqua e a scaricare sulle pendici delle montagne sopra Varallo. Oggi l’elicottero dei vigili del fuoco ha lavorato senza tregua per circoscrivere l’incendio che si è sviluppato ieri, domenica 22 novembre, sulle alture di Civiasco. Qui il video che ci ha inviato un lettore, che ringraziamo di cuore.

Al termine della giornata il rogo è parzialmente circoscritto, ma bisognerà stare attenti che questa notte non riprenda.

Per domani mattina è in programma la bonifica. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari Aib. Si spera che qualche telecamera lungo le strade possa aiutare gli inquirenti a individuare il responsabile.

