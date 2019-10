Incidente Grignasco: auto finisce cappottata a lato strada

Incidente Grignasco: auto si ribalta dopo l’urto con un furgone.

Incidente Grignasco

Una donna è rimasta ferita in un incidente sabato pomeriggio a Grignasco. Un’auto dopo essersi urtata con un furgone sulla strada provinciale è finita in una riva rovesciandosi. Ad avere la peggio la donna al volante che è stata portata all’ospedale di Borgosesia, le sue condizioni non sono preoccupanti. Sabato pomeriggio una Fiat Bravo guidata da una donna stava transitando sulla strada provinciale di Grignasco quando, per cause ancora da accertare, ha urtato un furgone finendo fuori strada.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto proprio all’altezza di una piccola riva e il veicolo si è ribaltato finendo la propria corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Romagnano per la messa in sicurezza dell’area. I vigili poi hanno collaborato con i sanitari del 118 per recuperare l’automobilista rimasta incastrata nell’auto. Si tratta di una donna portata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.