Infarto lo uccide mentre fa legna: morto a 59 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato in un torrente, era un artigiano forestale.

Infarto lo uccide mentre fa legna: morto a 59 anni

Si chiama Jurgen (il cognome è per ora sconosciuto), l’uomo di origini della Svizzera Tedesca che nella mattinata di ieri, giovedì 31 ottobre, è morto a causa di un arresto cardiaco nel Biellese. E’ stato colto da un malore mentre stava tagliando alcune piante di frazione Monoproso a Pralungo. Di professione era artigiano forestale. Dopo il malore, il poveretto è caduto in prossimità di un piccolo corso d’acqua non distante dalla baita in cui viveva. Lanciati i soccorsi, sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. E’ stato richiesto anche l’ausilio dell’elisoccorso ma purtroppo a nulla è servito. All’arrivo del medico dell’ambulanza, il 59enne era già deceduto. I tentativi di massaggio cardiaco praticati non sono bastati.

Foto d’archivio