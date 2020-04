Infermiera si ribalta con lâ€™auto dopo il turno di notte

Infermiera si ribalta con l’auto dopo il turno di notte. L’incidente pochi minuti dopo le 8 in via Cadore a Seregno, provocato da un colpo di sonno. Ferita una 29enne, ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano dove lavora.

Infermiera si ribalta con l’auto

Come riporta Prima Monza, pochi minuti dopo le 8 di sabato 18 aprile si è verificato un incidente in via Cadore, davanti all’Alan Bar. Una Fiat Panda condotta da una infermiera di 29 anni viaggiava in direzione di Santa Valeria. E’ finita contro un’auto in sosta al margine della strada e si è rovesciata per poi finire contro un’altra utilitaria in sosta, davanti alle vetrine del bar.

LEGGI ANCHE Incidente in autostrada: furgone perde il carico, ferito il conducente

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE