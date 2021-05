Insulti choc a Martina ed Erica: Dovete morire nei forni. Le due ragazze si amano e non lo nascondono: pioggia di insulti sui social.

“Andate a morire nei forni” – “Putt… lesbiche” questi e tanti, tanti altri sono gli insulti che quotidianamente ricevono sulla loro pagina Instagram le giovani aronesi Martina Tammaro e Erika Mattina, come riporta Prima Novara. Per quale motivo? Semplicemente perché si amano e non lo nascondono.

Gli haters all’attacco

Pochi giorni fa le due hanno fatto una diretta sulla loro seguitissima pagina “Leperledegliomofobi”. A un certo punto però sono state assalite dagli haters come già era successo in passato. Il loro racconto:

“Succede che facciamo una diretta, una delle tante, ma la facciamo dopo un periodo terribile dove, tra Covid e ricoveri in ospedale, avevamo solo voglia di svagarci. Succede poi quello che ormai, forse, sarete anche stanchi di sentirvi raccontare: diverse persone entrano in diretta ed iniziano ad esternare tutto il loro odio nei nostri confronti. Letteralmente tutti i profili ci augurano di bruciare, poi c’è chi ci chiama puttane, chi malate, chi stronze. E, ovviamente, il termine “lesbiche” viene utilizzato come dispregiativo nei nostri confronti, anche se il termine in sé non ha alcun brutto significato”.

“La nostra forza è la famiglia”

E ancora: