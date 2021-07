Macigno si stacca dalla collina e precipita in un cortile: è accaduto alla Guardella

Macigno si stacca e finisce nel giardino di una casa: intervento dei vigili del fuoco alla Guardella.

Macigno si stacca e cade in giardino

Un masso cade in giardino: è accaduto lunedì sera in frazione Guardella. Il distacco non ha provocato feriti, ma solo danni alla recinzione. Tuttavia, la situazione viene monitorata per avviare in tempi stretti la messa in sicurezza dell’area da dove si è verificata la caduta.

Il masso, dalle dimensioni di una sessantina di centimetri cubi, si è staccato dalla collina alle spalle dell’abitato ed è finito nel giardino di un’abitazione bifamiliare.

Il sopralluogo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo per le prime verifiche, e gli agenti della polizia municipale e il tecnico del Comune di Borgosesia.

Dal primo sopralluogo si sono evidenziati i danni alla recinzione del giardino, in attesa di una verifica più accurata da parte di un geologo per definire le azioni da intraprendere.

L’ordinanza

Il professionista è stato nominato nei giorni scorsi e ha svolto l’ispezione: «A seguito delle indicazioni del geologo abbiamo emesso un’ordinanza con il divieto di accesso nel perimetro del distacco e di accedere al giardino per i proprietari dell’abitazione interessata – dice l’assessore comunale ai lavori pubblici Fabrizio Bonaccio -. A breve, il tecnico fornirà tutti i dati necessari per stabilire l’entità dell’intervento di bonifica che occorrerà effettuare per mettere in sicurezza definitiva il fronte della montagna. A quel punto faremo riferimento all’ufficio Opere pubbliche della Regione, che ha un distaccamento a Vercelli, per ottenere i fondi necessari a mettere in programma i lavori».