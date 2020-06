Madre e figlia giù dal balcone per sfuggire alle fiamme: morta bimba di 8 mesi. Un caso che sta commuovendo il Piemonte: la mamma sta ancora combattendo in ospedale.

L’incendio era divampato settimana scorsa in un appartamento di via Rondissone 30 a Torino. La donna, all’interno di un alloggio, resasi conto della situazione, si era gettata con la figlia di soli 8 mesi dal terzo piano. Sul posto era giunta l’ambulanza medicalizzata del 118. Mamma e bimba erano state trasportate in ospedale in codice rosso. Una storia che aveva commosso il Piemonte. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

La piccola è morta

Oggi, dopo 7 giorni, la triste notizia: il cuore della piccola, dopo aver lottato a lungo, ha cessato di battere. La mamma, invece, sta ancora affrontando la dura battaglia tra la vita e la morte.

