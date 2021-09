Malore fatale in montagna: muore a soli 56 anni. L’uomo era andato a caccia nei boschi, inutili i tentativi di rianimarlo.

E’ stato colto da un malore mentre era in montagna a caccia. E non c’è stato nulla da fare. Piero Valle, 56 anni, è morto l’altro giorno nel Comune di Sampeyre, nel Cuneese, a circa 1800 metri di quota. E’ intervenuto l’elisoccorso, ma gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Ex consigliere comunale

Piero Valle era molto noto in zona: proprietario di una pescheria, era stato consigliere comunale, anche nell’amministrazione uscente.