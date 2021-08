Maresciallo muore in spiaggia dopo un diverbio con alcuni bagnanti. Il sottoufficiale era in vacanza, aveva solo 56 anni. Il drammatico racconto del fratello.

Improvviso malore in spiaggia, il maresciallo Antonio Carbone, 56 anni, della stazione di Ciriè muore in vacanza nella sua Calabria. Lo riporta Prima il Canavese. Se n’è andato lunedì colto da un malore in spiaggia a Paola, in provincia di Cosenza.

Il drammatico racconto del fratello

E’ il fratello Vincenzo a raccontare quello che è successo in spiaggia. Il maresciallo Carbone avrebbe avuto un diverbio con alcuni bagnanti che avevano gettato in acqua il mozzicone di una sigaretta. Il maresciallo li avrebbe redarguiti e loro di tutta risposta lo avrebbero aggredito verbalmente minacciandolo persino di morte, «voleva solo difendere il mare di Paola dalla ignoranza violenta e barbara di un clan di bagnanti» scrive il fratello.