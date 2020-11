Marijuana e coca in casa. Ma arrivano i carabinieri di Trivero. I militari sono entrati a perquisire l’abitazione e hanno trovato 15 persone riunite per un festino. Ora rischiano sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid.

Marijuana e coca in casa. Ma arrivano i carabinieri di Trivero

I carabinieri di Trivero, assieme ai colleghi di Mosso e di Andorno, hanno denunciato un uomo che deteneva in casa piante di marijuana e cocaina. I militari sono entrati per una perquisizione, sorprendendo per di più il padrone di casa assieme a una quindicina di amici intenti in un festino. Rischiano tutti di dover pagare una sanzione per la violazione delle disposizioni contro il contagio da Covid.

Foto d’archivio

