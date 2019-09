Masserano ladri forzano portone di un’azienda ma non rubano nulla. Malviventi in azione la scorsa notte in zona Rolino.

Masserano ladri forzano portone di un’azienda ma non rubano nulla

Ladri in azione l’altra notte a Masserano. Ma pare siano andati via a mani vuote. Nel mirino dei malviventi c’era una ditta ubicata in una strada in località Rolino, nei pressi dell’imbocco per la superstrada verso Biella. Il proprietario ha trovato forzata una porta di sicurezza con maniglione antipanico, ma da un sopralluogo effettuato assieme ai carabinieri pare non manchi nulla. In quella zona di Masserano, ricca di aziende e punti vendita, sono numerosi i casi di furti o danneggiamenti.