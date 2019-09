Mezzi in fiamme in autostrada: morto un camionista

Mezzi in fiamme dopo un incidente sull’autostrada del Frejus: un camionista ha perso la vita.

Un camionista ha perso la vita in un grave incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada del Frejus, all’altezza di Bardonecchia. Tre tir e un’auto sono rimaste coinvolte nel sinistro e dopo lo schianto hanno preso fuoco. Due camionisti sono stati trasportati in ospedale. Per il terzo, purtroppo, rimasto incastrato tra le lamiere, i soccorritori hanno potuto fare nulla. La strada è stata chiusa.

Immagine di repertorio