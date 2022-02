Morta da due anni in casa, la trovano ancora su una sedia in salotto.

Morta da due anni in casa

Aveva venduto la villetta di Como a uno svizzero mantenendone l’usufrutto. Solo per caso è stato scoperto il cadavere di Marinella Beretta, 70 anni. Da almeno due anni nessuno più la vedeva, i vicini però non ci avevano fatto caso. Nelle scorse settimane i vicini avevano segnalato al nuovo proprietario le condizioni di pericolo dell’albero all’interno del giardino della villetta. Il proprietario aveva provato a contattare l’inquilina senza successo. A quel punto sono intervenute le forze dell’ordine, una volta in casa i poliziotti hanno trovato la pensionata ancora seduta sulla tavola del salotto quasi mummificata. Probabilmente era stata colta da un malore ancora prima dell’era Covid. La donna non aveva parenti e nessuno in due anni aveva chiesto di lei.