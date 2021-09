Motociclista 18enne muore in un incidente stradale. Il ragazzo si è scontrato contro un’auto: per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Cossato: un ragazzo ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua moto e un’auto. Si tratta di un 18enne. L’incidente si è verificato a Cossato nel tardo pomeriggio di oggi, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Cossato e Mottalciata.

Come riporta la Provincia di Biella, la tragedia si è consumata all’incrocio tra via Castelletto Cervo e via Milano. Oltre al ragazzo, nell’incidente è rimasta coinvolta una giovane donna alla guida di una Suzuki Swift.

Apparso subito in condizioni disperate

Apparso subito in gravi condizioni, il giovane motociclista è stato soccorso da un’ambulanza e da un elicottero del 118. Tutti i tentativi di salvargli la vita, però, si sono purtroppo rivelati vani.

Informato dei fatti, il magistrato ha disposto la traslazione della salma presso l’obitorio per il successivo esame autoptico.