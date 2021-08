Motociclista ferito in un incidente sulla Biella-Laghi: un’auto e una moto sono entrate in collisione.

Motociclista ferito

Incidente sulla sr 142 Biella-Laghi, all’altezza dell’incrocio che conduce a Orbello. Intorno a mezzogiorno, per cause ancora da accertare, una Hyundai proveniente dalla direzione di Biella che viaggiava verso Gattinara è entrata in collisione con una moto.

I soccorsi

Il giovane centauro è stato sbalzato dalla sella ed è rimasto a terra, ma fortunatamente sembra non abbia perso conoscenza. È stato condotto in ospedale a Biella dagli operatori della Croce Rossa.