Motociclista ricoverato in codice giallo: forse caduto per evitare un animale. L’incidente è accaduto nella zona di Buronzo, coinvolto anche un altro centauro.

Due moto coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, lungo la strada tra Buronzo e Castelletto Cervo. Come riporta NotiziaOggiVercelli, probabilmente all’origine dell’episodio c’è stato l’attraversamento di un animale (anche se di preciso non è ancora stata ricostruita la dinamica). Coinvolti due motociclisti, uno dei due è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118 con ferite da codice giallo.