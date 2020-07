Muore a 5 anni soffocato con un pezzo di brioche. Tragedia in casa davanti ai genitori disperati.

Muore a 5 anni soffocato con un pezzo di brioche

Un bambino di 5 anni è morto l’altra mattina a Pero, il centro che ospita il noto polo fieristico in Lombardia. Lo riportano i colleghi di Prima Milano Ovest. Il piccolo è figlio di una nota famiglia di egiziani titolari di una pizzeria in paese. Vani i soccorsi per tentare di salvargli la vita: il bambino è morto dopo essere soffoco con un pezzo di brioche.

La tragedia in casa

Il piccolo era in casa coi genitori. A un certo punto, mentre stava mangiano una brioche, ha cominciato a tossire e a diventare cianotico per mancanza di respiro. I genitori hanno tentato in tutti i modi di liberarlo dal boccone, chiamando nel frattempo i soccorsi: ma non c’è stato nulla da fare.

