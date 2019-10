Muore dopo volo di 200 metri in Valsesia: era imprenditore di giocattoli. La tragedia sotto gli occhi dell’amico: è avvenuta in quota sopra Carcoforo.

Muore dopo volo di 200 metri in Valsesia: era imprenditore di giocattoli

E’ Franco Ceppi Ratti, 72enne di Nebbiuno, l’uomo che ha perso la vita nella mattinata ieri, mercoledì 23 ottobre, precipitando per duecento metri in un canalone sopra Carcoforo. Lui e altri familiari crearono la Cappiratti Giocattoli, nota azienda novarese specializzata appunto nei giochi per bambini.

La disgrazia durante un’escursione

Al momento dell’incidente l’uomo si trovava con un compagno lungo la cresta tra il Colle delle Miniere e la cima a una quota di circa 2500 metri: erano diretti verso la cima. All’improvviso il 72enne ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo una parete rocciosa arrestandosi oltre 200 metri più in basso. Il compagno di avventura non ha potuto fare nulla e ha assistito sgomento alla tragedia. Ha dato l’allarme, ma per l’amico non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, il corpo cadendo più volte ha colpito le pietre.

Maggiori particolari su Notizia Oggi in edicola

Foto d’archivio