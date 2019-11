Muore improvvisamente, per un malore: Vercelli in lutto per Debora Malinverni.

Si è spenta a soli 39 anni, a causa di un malore. Vercelli piange Debora Malinverni. La donna si trovava a Lagos, in Nigeria: aveva raggiunto il compagno che si era trasferito nella città africana per lavoro. Lascia inoltre i genitori e una sorella gemella. Malinverni era molto nota in città grazie anche alla sua passione per lo sport, che condivideva con la sua gemella.