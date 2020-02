Muore in montagna a 31 anni: tragedia che tocca la Valsesia. Paolo Carlesi è precipitato sotto gli occhi degli amici sul Grignone: la mamma è originaria di Varallo.

Viene celebrato nella mattinata di domani, venerdì 7 febbraio, a Pioltello il funerale di Paolo Carlesi, residente a Seregno, morto a soli 31 anni per un incidente in montagna. E’ un lutto che tocca da vicino Varallo: la mamma Gianna Preti è infatti originaria della città del Sacro Monte, anche se poi si è trasferita in Lombardia col marito Piero Carlesi. Oltre ai genitori, Paolo lascia la moglie Maddalena, il fratello Alberto, il nonno Pio, oltre ad altri parenti. Le esequie verranno celebrate nella chiesa di Maria Regina, parrocchiale di Pioltello, alle 15.

La tragedia martedì mattina

Martedì mattina Paolo stava risalendo insieme a due amici il Canale della Fiamma, sul Grignone (provincia di Lecco): improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato per almeno duecento metri lungo la parete rocciosa e ghiacciata. Sono stati gli amici che erano con lui, e che hanno assistito impotenti alla tragedia, a dare l’allarme. Quando i soccorritori hanno raggiunto il giovane non c’era più nulla da fare. Paolo Carlesi era un tecnico radiologico e lavorava allo Ieo di Milano.