Operaio telefoni muore cadendo da un palo. Tragedia sul lavoro durante un intervento di riparazione: l’uomo è precipitato da dieci metri.

Operaio telefoni muore cadendo da un palo

Tragico incidente sul lavoro nella giornata di ieri, martedì 1 ottobre. Un operaio è morto cadendo da un palo mentre sistemava la linea telefonica tra Cabella Ligure e Carrega, nell’Alessandrino. L’uomo era stato chiamato per sistemare un guasto: una banale operazione di routine che aveva portato a termine. Ma mentre stava scendendo dal palo ha perso l’equilibrio ed è precipitato all’indietro, picchiando violentemente la testa per terra. Per lui nulla da fare nonostante l’intervento del 118, allertato dai colleghi.