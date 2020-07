Operaio travolto da un muletto mentre lavorava. Il mezzo stava facendo retromarcia e ha investito un addetto 42enne.

Operaio travolto da un muletto mentre lavorava

Incidente sul lavoro l’altro giorno in Piemonte, in un’azienda specializzata in costruzioni meccaniche di San Benigno Canavese. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso. Un uomo è stato travolto da un muletto mentre questo procedeva in retromarcia. L’operaio travolto dal muletto è un uomo di 42 anni residente a Montanaro. Nell’incidente ha riportato la frattura di entrambe le caviglie.

LEGGI ANCHE: Investe collega con il muletto: operaio in ospedale

I soccorsi

L’operaio è stato soccorso subito dai colleghi, poi con l’arrivo dei sanitari è stato elitrasportato al Cto di Torino. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chivasso e lo Spresal dell’Asl To4 chiamati dal collega dell’uomo che al momento dell’incidente stava guidando il muletto.

Foto d’archivio

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE