Ordine di espulsione, poi il finto malore: 40enne aggredisce carabiniere e tenta la fuga. Una vicenda davvero particolare è accaduta martedì 15 settembre a Baveno.

Ordine di espulsione, poi il finto malore: protagonista un 40enne

Una pattuglia dei carabinieri ha fermato tre persone che stavano camminando. Dai primi accertamenti sui documenti è emerso che uno dei tre, cittadino straniero, non aveva rispettato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale già emesso ed esecutivo nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE: Finto maresciallo entra in casa di un anziano e fugge con soldi e gioielli

I militari lo hanno quindi portato in caserma a Stresa per gli accertamenti del caso. Ed è proprio in quel frangente che l’uomo ha finto di star male per poi “darsela a gambe”. Tentando di fuggire ha anche colpito in volto uno degli uomini dell’Arma. Il protagonista della vicenda è stato quindi immobilizzato e arrestato per poi essere trasferito nella camera di sicurezza di Verbania.

Il carabinieri ferito è stato portato al pronto soccorso: le ferite riportate non erano comunque gravi. La vicenda si è conclusa con l’immediata liberazione dell’indagato a cui è stato posto il divieto di dimora su tutto il Vco.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook